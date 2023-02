Disparition progressive des Bancontact : la galère des commerçants de la place du Jeu de Balle

Entre 2015 et 2020, un quart des distributeurs de billets ont été retirés. Début 2021, il ne restait, en Belgique, plus que 6 000 points Bancontact. Cette situation fait craindre aux citoyens des distances de plus en plus grandes entre chaque point de retrait. Disparition des lieux physiques oblige, le temps passé en file d’attente s’allonge lui aussi. Dans le quartier populaire des Marolles, au centre de Bruxelles, il ne reste plus qu’un seul distributeur disponible.