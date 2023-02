En un mois, la police de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse a procédé à 8 arrestations en flagrant délit

En près d’un mois, la police de la zone Nord a interpellé dix personnes, dont sept en flagrant délit de vente de drogue et un en flagrant délit de vol. Les policiers ont saisi six smartphones, près de 200 grammes de cannabis et 605 euros en cash. Deux sacs, contenant tous les biens qui s’y trouvaient à l’origine, ont aussi pu être restitués à leurs propriétaires.