Une application pour mesurer le sentiment de sécurité, prévention pour la santé mentale : la VUB investit 1,2 million dans deux projets bruxellois

Mené par le Brussels University Consultation Center (BRUCC) et le Centre de psychologie du sport et d'accompagnement mental (SPMB), le projet SMARTS a pour objectif de mettre en place un programme de prévention pour les écoles adapté aux besoins spécifiques de la jeunesse urbaine. Les chercheurs espèrent ainsi améliorer la santé mentale et le bien-être général de la jeunesse bruxelloise.

Le projet MOMENT GPS, quant à lui, est conduit par le groupe de recherche en sociologie TOR de la VUB et le Cosmopolis Centre for Urban Research, également de la VUB. Ces derniers souhaitent, dans le cadre de ce projet, cartographier les sentiments et les situations d'insécurité liés au genre dans la Région de Bruxelles-Capitale. "Bruxelles affiche de mauvais résultats quant au sentiment de sécurité des femmes dans la rue", avance le responsable du projet, le professeur du groupe de recherche TOR, Theun Pieter van Tienoven.

Les porteurs du projet MOMENT GPS développeront en outre une application mesurant le sentiment de sécurité ressenti, à intervalles fixes et sur le terrain, l'objectif étant d'obtenir "une image géographique unique du sentiment de sécurité dans les différents quartiers au fil du temps", explique Theun Pieter van Tienoven. Cette application permettra ainsi de révéler les différences relatives au sentiment de sécurité au fil des saisons ou au cours de la journée.

Les recherches devraient déboucher sur un baromètre de sécurité pour Bruxelles. L'objectif, par ailleurs, est que l'application soit également utilisable pour d'autres groupes cibles et dans d'autres villes. Theun Pieter van Tienoven entrevoit des possibilités en matière de recherches sur la discrimination ou l'accessibilité des lieux publics, par exemple.