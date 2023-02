24 mois de prison ferme pour avoir transporté 7 kg de khat : “il ne savait pas que la plante était considérée comme de la drogue”

Le prévenu est arrivé en Belgique le 9 mai, à bord d’un vol en provenance de Kinshasa, la capitale de la RDC. Les douanes ont découvert précisément 6,8 kg de khat répartis dans quatre valises.

”Monsieur a prétendu qu’il s’agissait de plantes médicinales, mais en analysant des conversations sur son GSM, il apparaît qu’il savait très bien ce qu’il faisait”, a expliqué le parquet.

”C’est une connaissance qui lui a demandé de ramener du khat, alors qu’il rendait visite à sa famille à Kinshasa”, a détaillé la défense du chauffeur de bus. “Mon client ignorait ce dont il s’agissait et a lu sur internet que la plante avait un usage médical. Il ne savait pas qu’elle était considérée comme de la drogue et qu’il faisait quelque chose de répréhensible. En outre, le khat doit être frais pour produire des effets, alors qu’il s’agissait ici de khat séché.” La défense a plaidé l’acquittement et, en cas de condamnation, une peine légère avec sursis.

Le tribunal a estimé que l’homme s’était rendu coupable de trafic de drogue et l’a condamné à 24 mois de prison ferme.