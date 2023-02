La première Antenne de Sécurité Intégrée (ASI) de Woluwe-Saint-Pierre inaugurée à Stockel

Une Antenne de Sécurité Intégrée (ASI) ouvrira ses portes le 6 mars prochain au local 21 de la galerie marchande du Stockel Square. Inaugurée ce mercredi, elle permettra de regrouper les gardiens de la paix, les agents constatateurs, les gardiens de parking et les agents du service propreté. “Ils pourront ainsi communiquer plus souvent, plus directement et faire remonter des informations précieuses,” explique le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe (Les Engagés).