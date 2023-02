Première en Belgique, la 8e meilleure pizzeria du monde Pizza e Bella dit adieu à la boîte en carton

pizza e bella, pizzeria , ecologie , nouveauté , carton , reutilisable , planete , green , ecolo ©cameriere ennio

Développé par la start-up allemande Vytal, le concept est simple comme une appli, que vous devez télécharger avant de bénéficier de ce service de location de boîte à pizza, gratuite pour le client, d’un coût infime pour le restaurant, en tout cas moindre que l’achat et la gestion d’une boîte à pizza en carton.

Très concrètement, lors d’une commande de pizza à emporter, le fondateur de Pizza e Bella Stefano Napoli propose au client s’il veut une boîte réutilisable. Si oui, le client scan le QR-Code de la boîte, repart avec sa pizza et sa boîte et dispose de 14 jours pour la ramener dans un Horeca participant. Les trois enseignes Pizza e Bella (Sablon, Etterbeek et Ixelles) pour l’instant mais, en Allemagne par exemple, des dizaines de milliers d’établissements Horeca ont souscrit au concept.

Si la boîte n’est pas rendue après 14 jours, le client est facturé : 15 euros. “On considère alors qu’il souhaite garder la boîte et qu’il ne la rendra plus”, explique le délégué commercial de Vytal XXX. “Mais en Allemagne, notre taux de retour atteint 99 %. L’objectif belge de Vytal est de dénicher 200 à 300 partenaires Horeca d’ici la fin de l’année.

Afin de convaincre sa clientèle de passer en mode réutilisable, Stefano Napoli offre 10 % de réduction sur la prochaine pizza à tout client qui rapporte la boîte endéans les cinq jours. “Toute notre vie, nous avons mangé des pizzas dans des boîtes en carton. Je comprends qu’il faille motiver le client, c’est un peu un choc pour lui. Mais en prenant le temps d’expliquer, le client adhère rapidement au concept.”

Pour lui, le bénéfice est double. “Il est non seulement bénéfique pour l’environnement mais, en plus, il est rentable”, se réjouit le fondateur. “Une boîte à pizza me coûte 28 cents, sans compter la gestion des déchets. Ici, je paie 20 cents à chaque location de la boîte réutilisable. Je gagne donc 8 cents à chaque fois.” Sachant que les trois pizzerias bruxelloises gérées par ce Napolitain pure souche vendent près de mille pizzas par jour dont les 2/3 à emporter, le calcul est vite fait.