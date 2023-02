Il n’y a pas que roblox ou la switch dans la vie… Il n’est pas interdit d’éveiller les enfants, d’ouvrir leur esprit, de les écarter d'une technologie envahissante. Zélie est un enfant de 9 ans (" bientôt 10 ", insiste-t-elle) qui est très curieuse et prête à tenter des expériences et à découvrir. Pour autant que vous lui proposiez un programme ficelé. La solution de facilité du parent fainéant pour occuper un enfant ? Le faire passer des heures rivé sur un écran pour le transformer en être asocial aux neurones ravagés. La mère de Zélie ne prive pas Zélie de sa dose technologique mais elle tient à l’éduquer, à lui ouvrir d’autres horizons, à l’éveiller à des disciplines qui ne sonnent pas comme des évidences pour un enfant.

La visite d’un musée, aussi bien conçu qu’il soit, constitue souvent une corvée pour un enfant. Parce qu’il est rarement prévu pour lui.

D’où l’ingéniosité de cette expo Great Art for Kids imaginée par Thaïs Vanderheyden. Un parcours d’une soixantaine d’œuvres hyper connues. De peintres flamande à la Joconde de Léonard de Vinci. Des jeux, du coloriage mais aussi un rapport ludique avec des œuvres que même les enfants connaissent visuellement. Une salle spécifiquement dédiée aux portaits fait référence aux selfies actuels. Des espaces de dessin et une vue sur l’une des plus belles places du monde : la Grand Place de Bruxelles.

La chambre de Vincent Van Gogh est très appréciée ©VG

Clou du parcours et la pièce préférée de Zélie : la chambre de Vincent Van Gogh où on a l’impression d’intégrer le tableau.

Bilan : une heure (en s’arrêtant sur tous les tableaux et en flânant à la boutique) intelligemment et ludiquement passée. Zélie a approuvé !

Les + : l’audioguide (idéale pour les enfants), des œuvres reconnaissables, des espaces de jeux et de coloriage

Les - : inaccessible pour les PMR

Great Art for Kids

Jusqu’au 5 mars

Rue de la colline 24 à 1000 Bruxelles

www.greatartforkidsexpo.com