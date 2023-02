Des jouets et ours en peluche disposés sur le rond-point Schuman en hommage aux enfants ukrainiens (PHOTOS)

Illustration picture shows a symbolic action led by members of Avaaz and Ukrainian refugees with the deposit of thousands of teddy bears and toys representing the thousands of children abducted following the war in Ukraine, at the Rond-point Schuman, in Brussels, Thursday 23 February 2023. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Par leur action, les organisateurs appellent les autorités britanniques, américaines, canadiennes et surtout européennes à sanctionner les 14 fonctionnaires russes qui feraient partie des personnes responsables de ces enlèvements.

D’après une investigation du centre de recherche humanitaire de l’université de Yale aux États-Unis, 6.000 enfants ukrainiens, âgés de quatre mois à 17 ans, se seraient fait enlever pour être emmenés en Russie dans des camps de “rééducation” ou pour être adoptés de force dans des familles russes. Avaaz estime que ce système, auquel sont soumis les mineurs sans le consentement de leurs parents, peut violer les conventions de Genève, constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité et même être considéré comme un possible élément de génocide.

”Ces peluches symbolisent les victimes les plus vulnérables de la guerre, les enfants ukrainiens”, explique Nick Fynn, directeur juridique d’Avaaz. “On demande aux Russes de rendre ces enfants et à ce que les autorités russes et Vladimir Poutine soient reconnus responsables”, poursuit-il. Le directeur exhorte l’Union européenne à agir dès maintenant afin que les fonctionnaires russes responsables soient sanctionnés, notamment avec des interdictions de voyage. Avaaz demande par ailleurs à ce que les responsables soient jugés. L’organisation estime que Vladimir Poutine pourrait faire face à un nouveau “Procès de Nuremberg”, en référence au procès des responsables nazis après la Seconde Guerre mondiale.

”Des parents ont perdu leurs enfants, peut-être pour toujours”, déplore Danylo, un Ukrainien venu de Marioupol, présent lors du siège de la ville par l’armée russe. L’Ukrainien a expliqué les différents mécanismes utilisés par la Russie pour dorer l’image du pays et salir celle de l’Ukraine. La propagande, les camps de rééducation et la désignation de l’Ukraine comme “nazie” en font partie. “C’est horrible”, explique-t-il, ému.

”Poutine et son autorité politique ainsi que le haut commandement militaire doivent être punis pour avoir planifié et initié cette guerre d’agression et des crimes contre les enfants ukrainiens”, précise le prix Nobel de la paix de 2022, Oleksandra Matviichuk dans un communiqué. “Il n’y aura pas de paix durable sans justice. Ni pour l’Ukraine, ni pour le monde. Je travaille avec des personnes qui ont survécu à l’enfer et je suis certaine qu’au-delà de leur vie, leur famille ruinée, ou leur vision gâchée du futur, ces personnes veulent à tout prix retrouver l’espoir que la Justice existe”, conclut-elle.

Cette action s’inscrit dans la campagne d’Avaaz visant à s’assurer que le Kremlin soit reconnu coupable de la guerre en Ukraine.