Deux manifestations en soutien à l'Ukraine ce week-end à Bruxelles

Les manifestants y revendiqueront un retrait immédiat des troupes russes de toute l'Ukraine et un arrêt inconditionnel des bombardements en Ukraine.

Plusieurs élus belges comme Georges-Louis Bouchez, Georges Dallemagne ou Benoît Lutgen en feront notamment partie, d'après la fondatrice de Promote Ukraine, Marta Barandiy.

La manifestation prendra d'autant plus d'importance qu'elle se déroulera à Bruxelles, capitale de l'Europe qui héberge les institutions européennes. "Le peuple ukrainien meurt aujourd'hui pour les valeurs européennes", explique Marta Barandiy. "Il est important de se montrer, montrer notre solidarité" poursuit-elle. Un appel pour organiser des manifestations partout en Europe a également été lancé.

Les organisateurs attendent environ 5.000 participants, mais espèrent atteindre les 10.000. L'année dernière, une manifestation similaire peu après l'invasion russe avait réuni pas moins de 8.000 personnes. "On espère ne pas faire moins que l'année dernière", explique Mme Barandiy.

Sollicitée par Belga, la police a affirmé ne pas encore pouvoir donner d'estimation sur le nombre de personnes attendues.

Dimanche, une autre manifestation organisée par la plateforme Europe for Peace and Solidarity est également prévue. Une trentaine d'organisations auraient déjà répondu à l'appel par la positive, d'après la plateforme.

La manifestation débutera également à 13h00, cette fois depuis la gare du Nord.

La plateforme vise à condamner l'agression russe et montrer son soutien envers le peuple ukrainien. Elle entend également une diplomatie de paix active. "Tous les moyens diplomatiques doivent être déployés pour amorcer une désescalade et amener les parties belligérantes à un cessez-le-feu en vue de pourparlers menant à une paix juste et durable", précisent les organisateurs dans le texte d'appel.

Les organisations accentuent également la nécessité de tirer des leçons de ce conflit et veulent mettre en avant "la nécessité de bâtir un système de sécurité collective et indivisible, une nouvelle architecture de sécurité fondée sur le principe que la sécurité ne peut être recherchée aux dépens des autres."