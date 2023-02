Schaerbeek : incendie dans une cave à Schaerbeek

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés ce jeudi soir vers 19 h 00, rue de Quatrecht à Schaerbeek. Un incendie s’était déclaré dans la cave d’une maison. Les deux habitantes étaient déjà sorties du bâtiment et étaient saines et sauves à l’arrivée des soldats du feu. Les dégagements de fumée et de suie ont touché toute la maison fait savoir le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.