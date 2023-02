Des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles pour manifester contre la guerre en Ukraine, des embarras de circulation à prévoir

La manifestation est soutenue par 200 organisations et citoyens engagés dans le soutien à l’Ukraine, des associations d’Ukrainiens en Belgique, des acteurs du monde culturel, des féministes, des syndicalistes, des personnes actives dans la défense des droits LGBTQI +, etc. Les militants exigent le retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien et l’arrêt inconditionnel des bombardements.

Les manifestants défilent derrière une bannière de grande taille portant le slogan “Ukraine wins – democracy wins” et portent un drapeau ukrainien de plusieurs mètres de long. Certaines personnes en costumes ukrainiens traditionnels, dont plusieurs femmes portant des couronnes de fleurs, se mêlent au cortège.

”L’invasion russe en Ukraine a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de citoyens ukrainiens”, s’insurge Marta Barandiy, présidente de Promote Ukraine. “Chaque jour, le peuple ukrainien est confronté à la brutalité et à la violence. Des millions d’habitants ont été contraints de fuir à l’étranger et des millions d’autres ont été déplacés. Des villes et des villages entiers ne sont plus que des champs de ruine à cause des bombardements et des frappes aériennes russes”.

Un grand nombre d’Iraniens, qui se sont opposés au régime au pouvoir dans leur pays au cours des derniers mois, sont également présents. “Liberté pour l’Iran, liberté pour l’Ukraine, tous ensemble nous vaincrons”, indique leur bannière.

Le cortège est parti du boulevard Roi Albert II et se dirige vers le parc du Cinquantenaire.