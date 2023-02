Après 30 ans, le plus ancien snack du Vismet, au cœur de Bruxelles, ferme : “quand il y avait encore le marché aux poissons, on ouvrait à 6h”

©JC Guillaume

C’est en 1993 que tout a commencé. Patricia reprend un snack, qui vient de fermer à côté du magasin d’antiquité de son oncle. “Quand il y avait encore le marché aux poissons, on ouvrait à 6h”, se rappelle la tenancière. Un jour, les poissonniers sont partis. Seul le nom est resté sur la place. Et le commerce a dès lors ouvert à 7h. “On a beaucoup d’habitués, des employés : Radio Nostalgie, le CPAS de Bruxelles, Belga… il y avait beaucoup de bureaux par ici.”

La spécialité de la maison ? “Les spaghetti bolo !” Une grande assiette creuse, à un prix resté imbattable dans le quartier : 11€. Mais depuis la crise sanitaire, les chaises sont restées sur les tables : l’espace petite restauration a définitivement fermé. “Ce n’était plus du tout rentable.” De cinq, l’équipe a été réduite à une unique personne, soit la gérante. Les cartes des repas chauds sont restées accrochées en souvenir, mais seule l’ardoise des sandwichs à emporter comptait désormais.

Un téléphone à pièces

Au fond de la salle du snack, un téléphone à pièces. Emblématique vestige de temps révolus. “Des gens venaient pour téléphoner, oui”, se rappelle le fils Benoît, qui a aidé fourneaux pendant quelques années. Contrairement aux établissements branchés du quartier Dansaert, le lieu a gardé tout le charme des estaminets du temps jadis : vieilles chaises en bois, tables usées, boiseries, miroirs surannés… Chaque objet respire les années écoulées, tout est tiré du siècle passé. Le mot d’ordre : “authenticité”.

Au tout début, le snack était pourtant plus petit, mais s’est vite agrandi. Le mur séparant l’ancien magasin d’antiquité de l’oncle de Patricia a été détruit. Fini les babioles, place aux plats du jour. Seule est restée une majestueuse tête ailée, dans le hall, ancienne devanture de l’antiquaire. Une majestueuse affiche du festival d’Angoulême trône toujours derrière le comptoir. “Des amis me l’ont offerte à l’ouverture, il y a trente ans. On a même proposé de me la racheter : j’ai refusé ! C’est un cadeau d’amis, j’y tiens.”

”Ici avant, c’était Chicago”

Depuis le début des années 90, le quartier s’est métamorphosé. Patricia était aux premières loges de ce changement. “C’est beaucoup mieux aujourd’hui. Ici avant, c’était Chicago. C’est comme ça qu’on appelait le quartier.”

Dernier changement en date : Good Move. Des bacs, ou plutôt “filtres à circulation”, ont été installés devant l’établissement. “On a moins de circulation, c’est une bonne chose.” La clientèle vient d’ailleurs exclusivement à pied.

Un repreneur, il en a été question avant la crise sanitaire. Mais depuis le corona, la situation horeca s’est assombrie. “J’ai donc vendu les murs”, soupire la gérante. Le lieu restera en tout cas un espace horeca. Et si le rez-de-chaussée ne sera désormais plus ses oignons, Patricia continuera à dormir à l’étage. “Je tiens à ce quartier. Je n’ai aucune envie de partir d’ici.”