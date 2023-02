Périphérie bruxelloise : violent incendie dans une jardinerie chaussée de Mons ce samedi soir

Un violent incendie s’est déclaré dans les bâtiments de la jardinerie Groendekor, située chaussée de Mons, à Leeuw-Saint-Pierre, non loin de la frontière bruxelloise. Les pompiers de la zone Brabant Flamand Ouest sont intervenus, et ont dû fermer la voirie. Au moment de l’intervention, les hommes du feu avaient conseillé d’éviter la zone et de fermer les fenêtres et systèmes de ventilation dans le périmètre.