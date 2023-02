30.000 spectateurs rien qu'à Flagey pour le Festival Anima : des chiffres "au moins aussi bons qu'en 2020", selon ses organisateurs

Dans la catégorie des longs métrages pour enfants, c'est "Un amour de cochon" de Mascha Halberstad qui s'est distingué, obtenant également le prix du public dans cette catégorie.

"Letter to a pig", de Tal Kantor, a décroché pour sa part le grand prix Anima du meilleur court métrage tandis que "It's nice in here" de Robert-Jonathan Koeyers, s'est vu décerner le prix spécial du jury.

"Ice Merchant" de Joao Gonzalez (prix du public du meilleur court métrage); "Drôles d'oiseaux" de Charlie Belin (meilleur court métrage pour enfants) et "La reine des renards" de Marina Rosset (mention spéciale du jury) complètent le palmarès international.

Au niveau national, "Ce qui bouge est vivant" de Noémie Marsily (meilleur court métrage belge); "Pina" de Jérémy Depuydt et Giuseppe Accardo (prix de la fédération Wallonie-Bruxelles) et "Siberiade" de Nado Poton (prix des auteurs) ont entre autres été primés.

Enfin, "Marco &Polo Go Round" de Benjamin Steiger Levine a obtenu le prix du meilleur court métrage en réalité virtuelle, "Swarm" de Maarten Isaäk de Heer raflant le prix du public dans cette catégorie.

Le Festival Anima a attiré, durant 10 jours, près de 30.000 spectateurs rien qu'à Flagey, soit des chiffres "au moins aussi bons qu'en 2020", selon ses organisateurs. Les chiffres d'Anima au Palace et à la Cinematek ne sont pas encore connus, ni ceux des sites wallons, le festival se prolongeant pour la première fois toute la semaine prochaine en Wallonie, à Liège et à Namur.