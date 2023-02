La DJ, productrice et chanteuse londonienne Eliza Rose qu’on entend actuellement avec son tube B.O.T.A. (Baddest Of Them All), viendra faire bouger les festivaliers le samedi avec un mélange de soul, funk, disco et house. Le samedi, le batteur de jazz londonien Yussef Dayes pourrait également emballer le public avec sa batterie et ses improvisations expérimentales, tandis que PinkPantheress, sensation britannique de 21 ans sur TikTok, montrera pourquoi elle a été nommée gagnante du BBC Sound of 2022.

Au deuxième jour du festival, Channel Tres proposera un mélange de techno de Detroit, de house de Chicago et de rap de la côte ouest. La chanteuse britannique Soul/R&B de 23 ans Olivia Dean se produira également. Le producteur de danse Joy Orbison clôturera quant à lui la scène Orlo le dimanche.

La semaine dernière, le CORE Festival a annoncé la venue de la rappeuse britannique Little Simz. Sont, par ailleurs, déjà à l’affiche, alt-J, Angèle, Charlotte Adigéry&Bolis Pupul, Denis Sulta, DOMi&JD Beck, Goldband, HAAi, Honey Dijon, KOKOROKO, NxWorries, Romy, The Blessed Madonna et Unknown Mortal Orchestra.