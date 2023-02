Le dossier concernant la mort du jeune Adil, décédé suite à une collision avec un véhicule de police, revient en chambre du conseil ce mardi

Le parquet de Bruxelles avait annoncé, le 26 novembre 2020, qu'il demanderait un non-lieu "à l'encontre des protagonistes et notamment du conducteur du véhicule de police". Plus tard, le 9 avril 2021, la famille d'Adil avait exprimé son intention de demander des devoirs d'enquête complémentaires, ce qu'elle a fait, via son avocat, à l'audience de la chambre du conseil de Bruxelles le 20 avril. Le dossier avait alors été remis sine die, dans l'attente de la réalisation de ces devoirs.

"Nous avons eu à nouveau accès au dossier et, surtout, nous avons pu visionner les images vidéo. Cela nous a démontré que de nombreuses questions demeurent et que des éléments importants semblent ne pas avoir été pris en compte par le procureur du roi lors de la rédaction de son réquisitoire de non-lieu", avaient notamment déclaré, en avril 2021, les proches du jeune homme décédé.