Un prêt de 5 millions d’euros pour le projet Mix, qui s’installe dans l’ancienne Royal Belge à Watermael-Boitsfort 

Le projet, pour sa part, devrait être achevé en juin 2023. Dans les locaux de l’ancienne Royal Belga à Watermael-Boitsfort, le long du boulevard du souverain, le projet Mix compte implanter un Hôtel 4 étoile de 140 chambres (avec 40 suites), trois restaurants, un centre de coworking et un espace sport et bien-être. Les fondateurs du projet estiment que ce nouveau “pôle d’attractivité en seconde couronne bruxelloise” devrait créer dans son sillage 100 emplois directs et indirects. Ce pôle devrait s’étaler sur 21 000 m2.

Mix DR ©D.R.

Finance&invest.brussels a accordé un prêt de 5 millions € et a également octroyé une garantie couvrant certains engagements bancaires. “Nous avons été séduits par l’équipe entrepreneuriale bruxelloise composée de différentes compétences complémentaires cohérentes pour redonner vie à un fleuron du paysage architectural bruxellois. Mix représente une belle opportunité pour la création d’emplois, l’activité économique bruxelloise et l’attractivité de la vie d’un quartier en seconde couronne”, souligne Pierre Hermant, CEO de finance&invest.brussels. La situation exceptionnelle de l’établissement en bordure de la Forêt de Soignes, aux abords des axes facilement accessibles, l’immeuble prestigieux complètement rénové et aménagé par un designer reconnu sont des atouts pour la réussite du projet. Mix pourra de surcroît faire rayonner l’image de la Région bruxelloise et la Belgique sur la scène internationale”.