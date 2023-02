L’allocation-loyer sera finalement indexée : "la réglementation est en cours de modification"

Nous l’annoncions dans nos colonnes le 4 février dernier, l’allocation-loyer destinée aux 52 000 foyers dans l’attente d’un logement social à Bruxelles allait perdre de sa valeur au fil du temps. La cause : l’inflation, galopante ces derniers mois et plus encore depuis le début de la guerre...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous