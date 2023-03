David Leisterh (MR): "On ne va pas monter dans une majorité et assumer un bilan qu’on ne porte pas du tout"

Un débat qui pourrait faire tomber le gouvernement bruxellois mais pour le MR, il n’est pas question de passer maintenant dans la majorité. “Cela fait 20 ans que nous sommes dans l’opposition donc on ne va pas monter dans une majorité et assumer un bilan de 20 ans qu’on ne porte pas du tout”, lance David Leisterh qui dit toutefois rester ouvert à la discussion. “Si nous devions passer dans la majorité, cela pourra prendre des mois et des mois de discussions, je préviens.”

Concernant le plan Good Move, David Leisterh assure ne plus avoir de voiture à l’heure actuelle et faire la plupart de ses trajets avec son vélo, “un speed élec qui monte jusqu’à 45 km/h” comme l’invité de LN24 le décrit. De quoi donner raison à Elke Van Den Brandt (Groen) qui veut désengorger Bruxelles des voitures ? Pas vraiment. “Good Move dit qu’il faut qu’il y ait moins d’embouteillages, moins de pollution, moins de congestions,… Ça, c’est ce que de nombreuses grandes villes ont déjà fait depuis de nombreuses années. Seulement à Bruxelles, ils n’y ont mis ni talent, ni méthode. Le constat, il est clair aujourd’hui : Bruxelles a perdu 5 ans car il y a plus d’accidents et plus d’embouteillages qu’avant.”

Sa solution, ce sont les alternatives à la voiture. “Il faut multiplier les bus, les trams et les métros en ville. Je vous engage à chercher ces dernières années le nombre de kilomètres en plus qu’il y a au niveau des transports en commun, c’est rikiki ! Il faut également faire des concertations avec les citoyens […] Ici du jour au lendemain les gens se sont retrouvés avec des blocs de béton devant chez eux.”