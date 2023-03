La caserne de pompiers chaussée de Mons obtient son permis : les Anderlechtois auront accès à de nouvelles salles de sport

Nouvelle caserne Cureghem ©D.R.

La Société d’Aménagement Urbain (SAU), en charge du dossier, vient d’obtenir le permis d’urbanisme pour la caserne sur un terrain situé au 409 chaussée de Mons, entre le square Albert 1er et les voies de chemin de fer. Le projet fera 6 700 m2, dont 2000 m2 seront consacrés aux équipements sportifs. Ces espaces serviront à l’entraînement des pompiers, mais pas que…

En effet “l’infrastructure sportive restera accessible à tous les Bruxellois. en dehors des heures de bureau, avec des espaces séparés pour les pompiers et les sportifs”, détaille le cabinet du secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et de la Lutte contre l’incendie et l’Aide médicale urgente, Pascal Smet (Vooruit). Les espaces seront donc ouverts au quartier.

Deux salles polyvalentes seront réservées au public extérieur à la caserne (une salle pour la danse et le yoga et une deuxième pour les arts martiaux) et une grande salle polyvalente devrait être mutualisée avec les soldats du feu. Bien entendu, les accès seront séparés de ceux des pompiers. Un espace détente est également programmé.

La salle de sport de la future caserne du SIAMU à Cureghem sera ouverte au quartier. ©Bogdan & Van Broeck

La SAU attend maintenant le permis d’environnement pour lancer les démarches afin de réaliser cette caserne. Les travaux devraient durer deux ans.