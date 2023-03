”Les collègues de la zone de secours Vlaams Brabant Ouest (Dilbeek et Lennik) ont procédé à la vérification des maisons avoisinantes et de l’arrière des maisons. Ils ont également procédé au déblai et ils ont assuré le suivi de l’intervention”, indiquent les pompiers de Bruxelles.

L’origine serait accidentelle. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’habitation est inhabitable.

Incendie Brusselstraat à Dilbeek. ©Siamu

