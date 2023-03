Lontie, c’est trois générations de pro de la photo qui se sont succédé depuis l’ouverture en 1951. Développement, conseil sur le matériel… le magasin avait aussi su évoluer avec son temps en suivant le virage du numérique.

Le commerce est aussi connu pour proposer des cours particuliers de photographie et ça, ça continue. “On ferme tout sauf les cours", nous explique Martine (en robe rouge sur la photo), qui peine à se souvenir de l’année à laquelle elle a repris le commerce. “Je faisais ce que j’aimais déjà avant de reprendre et j’ai continué alors je ne sais plus trop la date.”

Après 70 ans à Auderghem, l’emblématique magasin de photos Lontie tire sa révérence : “On ferme tout sauf les cours.” ©D.R.

Si beaucoup sont tristes de perdre ce temple de la photo auderghemoise, les internautes se rejoignent pour souhaiter “une très bonne retraite” à Madame Lontie et à son compagnon.