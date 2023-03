La galerie du centre va rouvrir, sauf pour les ongleries : "les produits chimiques utilisés auraient été simplement évacués par les égouts"

Le mardi 21 février, une douzaine de spectateurs du Cinéma Aventure à la Galerie du Centre ont soudainement souffert d’une irritation des yeux et des voies respiratoires pendant la projection du soir. Un visiteur a fait un malaise et a été emmené à l’hôpital. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont évacué la salle de cinéma. Vu la gravité des faits et l’incertitude quant aux causes, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles a décidé de fermer la Galerie du Centre, et ce dans l’attente d’une enquête plus approfondie. Les commerces n'utilisant pas de solvant vont pouvoir rouvrir leurs portes très prochainement.