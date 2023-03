La pagaille à Bruxelles? Des milliers de tracteurs en route vers la capitale

"L'ambition est de rejoindre la capitale avec un millier de tracteurs", avait annoncé la semaine dernière le président de l'ABS (Algemeen Boerensyndicaat, le syndicat général des agriculteurs, NDLR), Hendrik Vandamme, à l'initiative de la manifestation.

Notre photographe a déjà repéré ce vendredi matin des manifestants.

Manifestation des agriculteurs flamands

D'après HLN, au moins 2.500 agriculteurs seraient en route avec leur tracteur vers Bruxelles. "Aucune conséquence sur les autoroutes pour le moment, seulement des nuisances limitées sur l'E403", précisent nos confrères flamands.

Ci-dessous, les images impressionnantes du "cortège" tôt ce matin.

Le plan de la manifestation

La police avait déjà prévenu mercredi de perturbations et recommandait d'utiliser les transports en commun, en privilégiant le métro et le train.

À partir de 10 heures et durant toute la journée, le tunnel Reyers vers le centre sera fermé, ainsi que le tunnel du Cinquantenaire vers Arts-Lois, le tunnel Annie Cordy venant de Koekelberg vers Midi, l'avenue du Port et la petite ceinture bruxelloise en surface. La petite ceinture de Bruxelles sera probablement inaccessible à la circulation automobile, tout comme le carrefour Arts-Loi. La rue de la Loi et le quartier européen pourraient également connaître de fortes perturbations de trafic, qui pourraient persister jusqu'en fin d'après-midi, précise la police.

Les participants à la manifestation se déplaceront dès le matin par la chaussée de Gand, la chaussée de Ninove, la chaussée de Louvain et la chaussée de Vilvorde.