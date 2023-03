Un squat ravagé par les flammes à Schaerbeek

Il n’y a désormais plus d’occupants dans l’habitation sinistrée. Un périmètre de sécurité a également été établi par la police de la zone BruNo. Une ouverture du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage afin de vérifier s’il y a un feu couvant. Le bâtiment est complètement sinistré et insalubre. L’origine du feu reste à déterminer, mais elle est accidentelle, avance le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, qui demande de condamner l’accès à la bâtisse. Deux autopompes et deux auto-échelles ont été déployées.