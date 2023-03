Schaerbeek : le SAME, festival pour l’égalité, revient du 8 au 21 mars

Créé en 2020, le Same Festival revient pour son édition 2023 du 8 au 21 mars. Le festival schaerbeekois poursuit sa mission : proposer deux semaines d’activités “pour agir et se mobiliser pour plus d’égalité en luttant contre le racisme, les inégalités de genre et de classe et contre les discriminations faites aux personnes LGBTQIA + et en situation de handicap.”