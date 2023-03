La manifestation était organisée par plusieurs organisations et soutenue par les syndicats socialiste et chrétien.

Les manifestants ont rappelé que 35.000 personnes ont proposé une loi en 2022 via la pétition IN MY NAME pour permettre cette régularisation selon des critères clairs et permanents.

”C’est maintenant aux politiques de prendre leurs responsabilités”, ont-ils fait savoir.

Quelque quatre cents personnes ont manifesté pour la régularisation des sans-papiers dimanche après-midi, à Bruxelles.

Cette manifestation intervient après que des centaines de réfugiés, de demandeurs d’asile, de personnes sans documents de séjour et de sans-abri ont passé des mois dans des conditions difficiles dans un squat de la rue des Palais, à Schaerbeek.

L’expulsion de cette propriété s’est déroulée dans un grand chaos, tandis que quelque 200 personnes séjournent depuis des semaines dans des tentes au bord du canal à Molenbeek-Saint-Jean.

”La politique d’asile et de migration actuelle en Belgique est indigne”, ont souligné les manifestants. “C’est le chaos total. Nous en avons assez, la politique d’asile et de migration doit être humanisée afin que les services gouvernementaux qui en ont la charge puissent travailler à l’intégration des sans-papiers et à leur participation à la société. Les parlementaires et le gouvernement doivent mettre en pratique ce que les Belges veulent avec cette proposition de loi : une politique d’asile et de migration inclusive pour parvenir à une société basée sur la liberté, l’égalité, la solidarité, la diversité et la justice.”

Les manifestants demandent la régularisation des sans-papiers sur la base de critères clairs et permanents. Ils demandent également la mise en place d’une commission de régularisation indépendante, et la fermeture des centres fermés.