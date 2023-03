L’opposition uccloise attaque le bourgmestre Boris Dilliès sur son taux de présence aux réunions : “qui dirige effectivement la commune d’Uccle ?”

Les parlementaires ont en effet des obligations de présence. Si elles ne sont pas respectées, ils peuvent perdre une partie de leur salaire. On peut aller jusqu’à 60 % de retenue si le taux de présence passe en dessous des 50 %. L’opposition uccloise voudrait donc appliquer ce système à l’exécutif communal. “À l’exception de raisons personnelles, nous nous interrogeons sur le taux de présence ou plutôt le taux d’absence du Bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès, nous appelons à une modification des règles. […] “Qui dirige effectivement la commune d’Uccle : le Bourgmestre ou son premier Échevin Ecolo (Thibaud Wyngaard NdlR.) ? “Les trois chefs de groupe accusent aussi le bourgmestre de trop déléguer les célébrations des mariages.

Le bourgmestre juge l’attaque “pitoyable. C’est public, j’ai eu des soucis de santé et je viens aussi d’avoir une fille. Il y a un troisième point. Il se trouve que je participe aux réunions du Conseil régional de sécurité (CORES) et que ces réunions ont parfois lieu le mardi, en même temps que le collège. Avec tout cela, 75 %, c’est déjà une très bonne chose. Retirez un de ces éléments et je passe à 80 % de présence largement. Je suis aussi de ceux qui ont décumulé (les mandats) avant l’obligation pour me consacrer à la commune et aujourd’hui, je ne siège plus dans les intercommunales. Pendant le covid, j’étais 24 heures sur 24 sur le pont. Je suis parfaitement à l’aise avec mon taux de présence.”

”Un président à temps plein”

L’opposition pointe aussi du doigt le taux de présence de Stefan Cornelis (Open VLD), président du CPAS : “si nous nous saluons le fait qu’il assiste régulièrement aux réunions du Conseil du CPAS (16 présences sur 17 réunions en 2021), il est, en revanche, absent à près d’une moitié des réunions du Comité Spécial de l’Aide Social, qui prend les décisions individuelles d’octroi d’aides sociales, dont il est le Président et où il a été présent à 56 sur 103 des réunions du Comité en 2021.”

Pour le principal intéressé, “il est déplorable de traiter la politique du CPAS comme une simple politique communale.” “Tout le conseil essaie d’avancer et tous les conseillés, même ceux de l’opposition se sont plaints de l’augmentation des réunions et de la charge de travail. Avec les crises Covid et ukrainienne, ça a plus que doublé. On fait notre travail. Je suis un président heureux car notre CPAS débloque des budgets et avance malgré toutes les crises que l’on s’est prises dans la tronche.” Les groupes Défi, Uccle en avant et les socialistes concluent leur communiqué en réclamant “pour Uccle, un bourgmestre et un Président du CPAS à temps plein.” À noter que Stefan Cornelis est, en plus d’être président du CPAS, directeur du cabinet du ministre bruxellois Sven Gatz.

Par ses calculs, l’opposition a aussi mis en avant les bons élèves du collège : en troisième position on retrouve Daniel Hublet (Les Engagés) avec 95 % de présence en collège entre 2019 et 2021. Il est devancé de peu par Maëlle de Brouwer (Ecolo) avec 96. La plus assidue a été Carine Gol Lescot (MR) avec 97 %.