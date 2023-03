Jusqu’à six ans de prison pour les membres d’un réseau de vente de cocaïne

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi par défaut Yacouba B, le dirigeant d’une bande qui vendait de la cocaïne en 2019 et 2020 dans les deux Brabant et à Bruxelles, à six ans de prison ferme assortis d’une amende de 24.000 euros et d’une confiscation de 2 millions d’euros. Son arrestation immédiate a également été ordonnée.