Les Bruxellois sursollicitent les urgences, pourtant, les médecins généralistes sont toujours plus nombreux

Bruxelles compte de plus en plus de médecins, mais la demande ne parvient pas à rencontrer l’offre. Pour Bianca Debaets (CD&V), il faut une meilleure communication.

Le message était relayé à la fin du mois de janvier par la Cocom et le Gibbis (la fédération des institutions de soins des secteurs public et privé associatifs de la Région de Bruxelles-Capitale). La destination : les Bruxellois, qui avaient tendance à trop vite se rendre dans les services d’urgence, alors que 349 lits d’hôpitaux sur les 7.230 que compte la capitale sont en effet actuellement fermés, faute de personnel. L’alerte a été relevée par Bianca Debaets (CD&V), la députée bruxelloise a alors questionné Alain Maron et Elke Van Den Brandt en leur qualité de membres du Collège réuni en charge de l’action sociale et de la santé. “De nombreux...