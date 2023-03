Les services d’urgence bruxellois en grève dès ce mardi, des embarras de circulation à prévoir à Bruxelles

À lire aussi

Covid, inondations, canicule. Les dernières années ont usé le service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) de la région de Bruxelles-capitale, qui est “dans une situation jamais vue depuis 35 ans”, poursuit le syndicaliste. Eric Labourdette annonce un mouvement social “beaucoup plus suivi que le 27 janvier”, où 65 % des effectifs s’étaient arrêtés. “Et ils vont aller au finish, parce que là, ils sont à bout. C’est la huitième ministre que je rencontre, et c’est la première qui n’est pas au kern. C’est dire que la sécurité civile n’est pas une priorité de ce gouvernement.”