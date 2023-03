Grosse participation des pompiers bruxellois à la grève ce mardi, la direction doit réquisitionner une centaine d’hommes du feu

Dans un communiqué la Direction générale des Pompiers de Bruxelles annonce avoir pris connaissance des revendications du Front commun syndical. “Elle les trouve légitimes.” “Il est important de reconnaître la pénibilité de la profession et de revoir en conséquence l’âge et les conditions de départ à la pension. Dans son texte, la direction explique également que depuis 2015, les missions ambulance ont augmenté de 26 % et les missions de pompiers de 8 %. “Le plan du personnel des Pompiers de Bruxelles prévoit une augmentation nette des effectifs de 25 équivalents temps plein, ce qui signifie le recrutement et la formation de plus de 120 pompiers et pompières d’ici octobre 2024, une charge de travail conséquente.”

”60 ans max”

“Qui a intérêt à tuer le service public ?” ou” 60 ans max” pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants.

Le cortège s’est ensuite déplacé vers la colonne du Congrès avant que des délégations s’entretiennent avec les ministres de l’Intérieur et de la Santé publique.

”En Belgique, alors que le changement climatique et les nouvelles technologies apportent un surcroît de travail aux agents, le gouvernement ferme quatre casernes de la protection civile sur six”, détaille Eric Labourdette, délégué permanent du comité zone de secours au SLFP. Selon les syndicats, cette fermeture a engendré une diminution de 700 membres du personnel. “Partout ailleurs, si un employeur augmente son personnel face à une augmentation de la charge de travail, notre gouvernement fait le contraire”, s’insurge le permanent syndical.

L’augmentation de 18 millions d’euros en 2023 annoncée par la ministre de l’intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) (pour 34 zones de secours et le SIAMU de Bruxelles) ne couvrirait pas l’indexation des salaires, d’après les syndicats.

”Le SLFP-AFRC zones de secours réclame un financement à hauteur des nouveaux risques auxquels nous devons faire face afin de procéder à un recrutement massif de personnel”, ajoute M. Labourdette.

Les pompiers demandent également la démission de la ministre fédérale, à qui ils reprochent d’avoir “commissionné”, irrégulièrement selon eux, des capitaines ou des majors au grade supérieur de colonel, quand ils doivent assurer la mission de commandant de zone de secours.

Selon Eric Labourdette, deux capitaines, en Flandre, et plusieurs majors ont ainsi bénéficié d’un grade de colonel “sans aucune condition”, au mépris des dispositions légales et statutaires.