”Le logement ne doit plus être spéculatif” : Ecolo enjoint le PS à mettre en œuvre les réformes promises

La nécessité de créer du logement accessible constitue l’argument principal du PS dans le projet d’aménagement de la friche Josaphat. Sur ce dossier très tendu, deux visions opposent les verts et les rouges : préserver l’environnement ou créer du logement. La députée Écolo Zoé Genot ne nie pas l’importance du logement, au contraire. Mais pour elle, l’accord de majorité prévoyait de nombreux mécanismes utiles, qui se font aujourd’hui désirer et qui permettraient de largement compenser le nombre de logements prévus sur la friche.

”Avec 35 % des Bruxellois à risque de pauvreté et seulement 7 % de logements locatifs sociaux, il faut se concentrer sur les logements privés pour améliorer la situation”, pointe-t-elle. Fin 2021, Le Parlement bruxellois approuvait l’ordonnance sur les loyers abusifs. “Si votre loyer dépasse de 20 % la grille indicative des loyers, vous pouvez vous tourner vers un juge de paix qui, en s’appuyant sur une commission composée de bailleurs et de locataires, estimerait le juste montant du loyer. Cela prendrait aussi en compte l’état du bien.” Problème, les arrêtés d’application censés encadrer la fameuse commission et lister les défauts qui pourraient faire baisser un loyer, ne sont toujours pas approuvés. “C’est urgent que l’on avance. Cette réforme touchera les personnes souvent discriminées qui se retrouvent obligées de louer des appartements dégueulasses hors de prix.”

Pourtant annoncées en 2019, d’autres réformes sont encore moins avancées. Citons celle du conventionnement. Les bailleurs qui respectent la grille indicative des loyers devaient recevoir des aides comme des primes à la rénovation plus élevées ou des garanties de loyer payé. “C’était prévu en 2019 et on n’a aucune trace de ce mécanisme de conventionnement.”

”Mettre des limites aux promoteurs”

Idem pour la captation de la plus-value importante. “Lorsque les pouvoirs publics autorisent un projet qui permet une grosse plus-value à un promoteur, ils devraient pouvoir en récupérer une partie, soit en imposant des logements sociaux dans le projet, soit sous forme financière. On peut penser au cas d’Anderlecht avec des anciennes friches achetées pour pas cher où l’on permet d’énormes tours sans logement social” (Biestebroeck). Les rénovations de bureaux en logement fleurissent également à Bruxelles “mais cela reste presque exclusivement du logement de standing, on doit pouvoir agir là-dessus.”

Enfin, les charges d’urbanisme doivent aussi entre revues. Ce mécanisme impose aux demandeurs de permis le paiement d’une charge pour financer les coûts ou besoins en infrastructures générés par son projet. La réforme est annoncée depuis longtemps et elle doit prévoir un seuil de logements publics (locatifs ou acquisitifs) imposé en tant que charge dans les futurs gros projets. “Ici encore, ça fait un an qu’on en parle et toujours rien.”

”Le logement ne doit plus être spéculatif. C’est un bien essentiel.”

La députée reconnaît volontiers que des bonnes choses ont été faites, comme la facilitation de la prise en gestion publique de logements inoccupés. “Des cas comme l’ancien couvent Gesu (à Botanique) inoccupé depuis 2007 avec des promoteurs qui joue au Monopoly et un bâtiment qui pourrit en attendant, ce n’est pas acceptable. Nawal Ben Hamou (ministre PS du Logement) a fait des avancées dans ce domaine comme sur les règles pour sanctionner les propriétaires de logements inoccupés. On estime que 20 000 logements le sont. Il y a eu seulement 223 amendes en 2022. Maintenant que les outils sont là, il faut que les sanctions tombent. Avec la mise en œuvre de tous ces mécanismes prévus par l’accord de majorité, on aurait bien plus que les 150 logements locatifs sociaux prévus sur la friche Josaphat.”

Zoé Genot appelle néanmoins à préserver les espaces verts et à encourager les petits projets de rénovation. “C’est plus rentable de faire une grosse barre d’immeuble avec des centaines de logements sur un terrain vide que d’en faire 10 ou 12 à plusieurs endroits. Mais en attendant, les gros projets n’aboutissent pas. Les logements ne sont pas là alors que même juste 16 familles bien logées, ce seraient déjà au moins16 familles bien logées. Le logement ne doit plus être spéculatif. C’est un bien essentiel. Bruxelles ne doit plus être un Monopoly. Travaillons plus finement en construisant la ville sur la ville et pas sur le vert. Mettons des limites aux promoteurs. Il y a eu des occasions gâchées comme Tour et Taxis ou la cité administrative, des terrains publics ou au final zéro logement social n’a émergé.”

Du neuf dans les prochaines semaines

Nous avons fait le tour de cabinets ministres, tous socialistes, en charge de ces dossiers (Nawal Ben Hamou, Rudi Vervoort et Pascal Smet) pour savoir où en sont toutes ces promesses. Les arrêtés d’application pour l’ordonnance Loyer abusif sont à l’agenda du gouvernement fin du mois de mars, pour une entrée en vigueur au deuxième semestre 2023. Le texte sur le conventionnement passera en première lecture devant le gouvernement en avril : “le projet est prêt, il a été envoyé à l’inspection des finances pour avis.” La reforme des charges d’urbanisme en est au même stade et doit arriver “dans les prochaines semaines.” Mais, même une fois la première lecture passée (si ça passe), il reste de nombreuses étapes avant une entrée en vigueur. Concernant la captation sur les grosses plus-values, le cabinet Vervoort est plus évasif : “c’est en réflexion.” Le ministre-président bruxellois sera interrogé en commission sur la question durant le mois mars.