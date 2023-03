Molenbeek : le camp de demandeurs d’asile présent sur les quais évacué, “40 à 50 personnes sans solution”

”En tant que Bourgmestre, j’ai constaté, comme beaucoup d’autres, une réelle difficulté au niveau de la sécurité. La cohabitation de si nombreuses personnes dans cet espace public n’était pas envisageable”, ajoute Catherine Moureaux. La commune s’est mobilisée durant des semaines pour s’assurer d’éviter que cette extension ne crée pas d’incident au vu de son emplacement où se côtoient piétons, cyclistes habitants et commerces.

”Je suis soulagée de voir la fin de cette occupation via une solution de relogement pour l’ensemble des demandeurs d’asile présents sur les quais. Il en va de la dignité humaine et de l’honneur de notre pays. Je tiens à remercier nos agents communaux, notre police, le cabinet de Nicole De Moor ainsi que le Ministre-Président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort, pour son implication de tous les instants qui a conduit à cette issue favorable”, conclut Catherine Moureaux.

Un périmètre de sécurité a été défini, ce mardi matin aux alentours du quai des charbonnages et du Petit Château afin que l’aide humanitaire puisse se dérouler en toute sécurité. Pour rappel, en décembre, une cinquantaine d’Afghans avaient élu domicile sur le pont de l’Avenir, entre Molenbeek et Bruxelles, en guise de protestation politique. Ils ont été rejoints il y a trois semaines environ par les demandeurs d’asile qui étaient dans les squats de la rue des Palais, à Schaerbeek, et à qui l’État n’a pas trouvé de solution de logement.

Contacté, un membre du hub humanitaire sur place nous informe que, contrairement à la communication faite par la commune, des personnes sont bien sans solution de relogement. “Les personnes sont relogées sur base du recensement de mardi passé. Mais d’autres personnes sont arrivées depuis, il y a 40 à 50 personnes sans solution.”