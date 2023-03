Safa Akyol, bras droit d’Emir Kir, quitte le PS, “une gauche caviar pour qui la pauvreté est avant tout lucrative, électoralement parlant”

Le conseiller communal tennoodois, également visé par une sanction du comité de vigilance, claque la porte du Parti Socialiste, dans lequel il ne se retrouve plus.

Safa Akyol n’est plus membre du Parti Socialiste. C’est ce qu’il a fait savoir dans une lettre de démission adressée aux cadres du parti ce lundi soir. “Je ne me retrouve pas dans les prises de position désastreuses du PS au Parlement sur les grands projets comme GoodMove, le GoodLiving et plusieurs autres dossiers. Ces positions ne correspondent à mes valeurs car elles portent en elles les germes de la gentrification de Bruxelles.” Outre cette justification, Safa Akyol ne nie pas que la suspension de Luc Frémal de ses compétences au sein du Parti, actée le 13 février, n’est pas anodine. “Le parti cherche à couper la tête de tout soutien d’Emir Kir, c’est une chasse à l’homme” déplore-t-il.

Lui aussi, sanctionné par la commission de vigilance

Le 7 novembre dernier, les socialistes tennoodois en étaient (légèrement) venus aux mains lors d’une réunion. Le jeune socialiste avait été agrippé par le cou, ce qui l’avait poussé à déposer une plainte auprès de la commission de vigilance, “mais elle n’a pas été reçue, commente-t-il, alors que celle de mon agresseur, oui.”

À noter que la commission de vigilance a pris, au même titre que Luc Frémal, une décision actant la suspension de tous ses mandats au nom du Parti Socialiste, lui interdisant ainsi de s’exprimer au nom du PS.

En 2024, Safa Akyol sera naturellement sur la Liste du Bourgmestre. “D’autres suivront conseillers, et plus que la majorité”, conclut-il, confiant.