Course de drones, battle de robots, impression 3D : le savoir-faire technologique bruxellois s’expose à Molenbeek ce week-end

Plus de soixante exposants, une vingtaine de workshops durant trois jours. Ces vendredi, samedi et dimanche prochains se tient le salon Maker. faire.brussels, sur le site de LionCity à Molenbeek. Au menu : courses de robots, démonstrations et ateliers autour de l’impression 3D, sérigraphie, découpe laser, robotique, conduite de drone, ateliers, expositions, etc. “Cet événement est destiné à tous les fans de nouvelles technologies et d’artisanat local, quel que soit leur âge”, expliquent les organisateurs. Qui met en avant le lien entre l’innovation technologique et la production locale.