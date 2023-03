La Ville de Bruxelles va rénover le pavillon des Passions Humaines, pour environ 400 000 euros

Le pavillon des Passions Humaines, dans le parc du Cinquantenaire, passe sous pavillon bruxellois. Propriétaire du bien, l’État belge avait mis ce bâtiment à disposition de la Ville de Bruxelles en 1984. Désormais, elle le louera à la Ville dans le cadre d’un bail emphytéotique de quinze ans, renouvelable une fois, à raison d’un droit canon de 6 000 euros par an. En contrepartie, la Ville de Bruxelles s’engage à rénover l’enceinte en profondeur. Budget : environ 400 000 euros pour “désamianter et isoler les lieux, rénover la façade, remplacer l’ancienne chaudière au mazout par une solution plus durable”.