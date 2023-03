L’ancien président de la République française François Hollande à l’hôtel de Ville de Bruxelles le 23 mars prochain

Thème du jour : "Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale". La conférence sera modérée par l’ancienne journaliste TV Hakima Darhmouch. La conférence est sold-out.

Lancé en 2019, ce cycle de conférences a accueilli de nombreuses personnalités du monde entier : l’ancien ministre français Hubert Védrine, le philosophe Raphaël Glucksmann, l’écrivain Erik Orsenna, le photographe Sebastião Salgado, le président de la Cour européenne de justice Koen Lenaerts, l’ancien sherpa et François Mitterrand Jacques Attali, le philosophe Rachid Benzine, l’ancien ministre français Alain Juppé, le gynécologue et militant des droits de l’homme Denis Mukwege, etc.