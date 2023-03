Nouvelle étape dans le projet de Parc de la Jeunesse, au nord du Parc Josaphat à Schaerbeek : " une nouvelle oasis de verdure"

Projet de Parc de la Jeunesse à Schaerbeek. ©D.R.

"Végétalisé et doté de nouvelles infrastructures ludiques, le Parc de la Jeunesse deviendra une nouvelle oasis de verdure où enfants, jeunes et familles pourront se détendre et profiter de cet écrin réenchanté", commente l’échevine Deborah Lorenzino (Défi). Aucun abattage d'arbre n'est prévu.