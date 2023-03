Prix, retard, déménagement: où en est le chantier du nouveau bâtiment de la RTBF?

C’est un dédale de couloirs interminables aux allures soviétiques, retranché dans un périmètre fermé au public. La construction des bâtiments de la RTBF, initiée en 1964, a abouti à une allégorie de la guerre froide. Les studios et bureaux de la RTBF et de VRT ont été érigés symétriquement, chacun de leur côté de la “ligne de démarcation”.

Les 1 500 collaborateurs de la RTBF abandonneront bientôt ces bureaux pour un site flambant neuf, situé à quelques dizaines de mètres de l’emplacement actuel et qui en sera l’antithèse. Le gros œuvre du Média Square, un bâtiment de 38 000 m², de 7 étages entièrement vitrés, est désormais en grande partie sorti de terre. L’espace, deux fois plus réduit que dans les actuels bâtiments, sera modulable, composé d’espaces partagés, avec une mutualisation de la technologie et des espaces de production.

Les architectes ont aussi veillé à atténuer l’effet de “bloc” en courbant légèrement les façades.

L’érection du nouveau siège du média public s’inscrit dans le contexte de la profonde métamorphose que va connaître Reyers, avec le développement du site MediaPark. Le quartier sera le nid d’un écosystème média, avec à terme notamment l’arrivée de l’Ihecs (école de journalisme et de communication), mais aussi d’un quartier résidentiel de quelque 1 600 logements, et des commerces.

La maquette des nouveaux bâtiments de la RTBF avait été présentée en mars 2016, avec pour objectif d’être opérationnel en 2020.

RTBF Médiasquare ©D.R.

Mais le projet Media Square a pris du retard. Les travaux n’ont finalement débuté qu’en 2020, le temps de mener les études de conception et surtout de déposer et d’obtenir le permis d’urbanisme et d’environnement. “Ces deux dernières procédures ont pris plus de temps qu’escompté”, nous indique la porte-parole de la RTBF, Axelle Pollet. De plus, les permis sont devenus exécutoires en pleine première vague de Covid et la RTBF a donc décidé de ne lancer les travaux qu’après les congés d’été du bâtiment, en août 2020. Un consortium composé des sociétés Besix, Valens et in Advance, a pris en charge les travaux.

Les travaux auront au moins un an de retard

Le chantier devait s’étaler sur 3 ans.

Mais, comme pour la plupart des gros projets immobiliers, des difficultés ont surgi. Le projet aura au mieux une année de retard par rapport au calendrier présenté au début des travaux.

La RTBF a également dû composer avec un ralentissement considérable du chantier durant la suite de la période Covid. La guerre en Ukraine et l’inflation ont également entraîné une hausse des coûts, ainsi qu’une pénurie de certains matériaux.

Le chantier a par ailleurs dû être mis à l’arrêt au printemps 2022 durant plus d’un mois, le permis ayant été bloqué par le conseil d’État en raison d’un recours déposé par une maison de repos adjacente, pour une affaire de servitude et de protocole d’évacuation.

Le cabinet d’architecture en charge du projet a également connu un certain turn over, ce qui n’a guère aidé.

Le permis définitif a toutefois été obtenu et les recours en justice sont terminés. Le projet apparaît bel et bien sur le rail. Les travaux du Média Square sont d’ailleurs nettement plus avancés que ceux du média de la VRT, qui se tiennent à quelques encablures. En effet, la construction du bâtiment de la chaîne publique néerlandophone n’en est encore qu’au stade des travaux d’excavation du sol.

Les travaux d'excavation en cours pour construire le nouveau bâtiment de la VRT. ©D.R.

La fin des travaux du bâtiment ertébéen est prévue pour août 2024, avec une entrée dans les bâtiments en 2025, une fois que l’intégration technologique réalisée, avec l’installation des équipements nécessaires.

Un dépassement de budget de 20 millions d’euros

Le montant du marché public passé pour les travaux, révisé à l’ouverture des offres, s’élevait initialement à 98,5 millions d’euros pour le bâtiment.

Le coût des travaux atteint désormais, selon la RTBF, 111,87 millions d’euros. Il faut ajouter à ces montants des investissements technologiques pour 58 millions d’euros.

Selon l’estimation la plus récente qui circule au sein du consortium chargé de réaliser les travaux, l’ardoise atteindrait désormais près de 120 millions d’euros.

La RTBF, copropriétaire (avec la VRT) des 20 hectares du site, a revendu l’ensemble des terrains dont elle n’aura plus l’usage pour financer en partie les travaux. Une autre partie est financée sur fonds propre, tandis que la dernière partie fait l’objet d’un emprunt auprès de la Banque Européenne d’Investissement pour quelque 60 millions d’euros.

La philosophie du nouveau projet sera par ailleurs fort différente. Actuellement, l’ensemble du site de la RTBF est en quelque sorte “bunkérisé” puisqu’il faut passer par un portail de sécurité pour entrer dans le périmètre. L’entrée dans le nouveau bâtiment se fera via une petite place ouverte au public, qui se situera entre les locaux de la RTBF et ceux de la VRT. “Le badaud pourra arriver jusqu’au bureau d’accueil”, résume Nectarios Magarakis, chef du projet Media Square.

Les batiments actuels seront démolis, sauf la tour Reyers

L’ensemble des bâtiments qui abrite actuellement la RTBF seront démolis, à l’exception de la tour Reyers, qui, bien que n’était plus nécessaire, sera conservée.

”On espère que la Région démolira les bâtiments existant dès notre déménagement. Cela prendra quelques mois, voire quelques années”, précise Nectarios Magarakis, le chef de projet.

La démolition sera phasée et débutera par l’aile délaissée par la RTBF, tandis que celle de la VRT attendra davantage. “On n’est jamais fier de ce qu’on fait bien, côté francophone, conclut Axelle Pollet. Imaginez que ce chantier, c’est 131 escaliers, 1 050 portes, un studio de 4 500 m³ et 16 kilomètres de câbles. Cela donne une idée de la complexité du chantier. Nous avons bien géré ce projet, malgré des moments difficiles pendant le Covid.”

