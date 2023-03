Ras-le-bol des pompiers, la grève prend de l’ampleur à Bruxelles : près d’un tiers des effectifs en moins ce mercredi

Ce matin, une cinquantaine de pompiers bruxellois ne sont pas venus travailler. “Sur 170, ce n’est pas rien”, concède le porte-parole du Siamu Walter Derieuw. La Croix-Rouge assure de nouveau le service ambulances mais, pour les interventions de plus grande ampleur telles que les incendies, les désincarcérations suite à un accident, etc., la situation est tendue. “Nous pouvons gérer une grosse intervention mais deux en même temps, cela risque d’être compliqué”, commente encore Walter Derieuw.

À lire aussi

Selon le SLFP, la grève actuelle est historique au sein du Siamu. “Les gens sont très motivés. Cette grève est une première en 35 ans. Les pompiers de Bruxelles n’ont jamais fait de vraie grève, c’est-à-dire ne pas se présenter à leur poste de travail. On a déjà fait des grèves mais on venait sur place et on ne faisait rien. Ici, c’est différent.”

Hier, la grève a été suivie par un peu moins de la moitié des pompiers bruxellois. Ainsi, la caserne centrale (Héliport) comptait 24 pompiers sur 52 tandis que le poste avancé de Chesnais était fermé, celui de l’UCL comptait deux personnes au lieu de huit. Ce matin, les pompiers présents ont été répartis sur les postes avancés afin de tous les garder ouverts. Quatre autopompes au lieu des onze habituellement prévues sont prêtes à sortir : deux à l’héliport au lieu de trois, une au poste d’Anderlecht au lieu de deux et une à Delta. Tandis que le poste avancé de la VUB, à Jette, ne compte que deux pompiers présents au lieu de 16.

”Le taux de participation des grévistes est supérieur à celui d’hier. J’ai peur que ça aille crescendo”, craint encore Eric Labourdette, rappelant que les affiliés SLFP font la grève "au finish".