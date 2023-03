Sécurité, propreté, prévention… Bilan de l’action MMM à Cureghem : “le ton n’est pas triomphal” mais l’opération “aura soulagé le quartier”

©D.R.

Achevé en janvier, ce dispositif dévoile ses premiers résultats. 761 PV ont été dressés contre 497 sur la même période un an avant. 744 sacs-poubelles ont été fouillés et 103 sanctions adressées notamment pour des dépôts en dehors des heures de collectes. “Au début, on relevait les noms et les adresses de ceux en infraction grâce aux étiquettes sur les lettres ou les cartons. Mais très vite, certains ont pris soin de les retirer pour que l’on ne remonte pas as à eux,” apprend-on lors de la présentation. 26 établissements, notamment Horeca, ont été fermés sur 189 vérifiés. La commune voulait lutter contre les nuisances provoquées par certains comptoirs.

Les caméras peu efficaces

67 sanctions administratives communales ont été dressées pour nuisance ou incivilité contre 77 sur la même période l’an passé. Résultat marquant de cette campagne : les caméras sont peu efficaces dans la lutte contre les dépôts clandestins. Avec 93 infractions constatées seules 6 sanctions ont pu être dressées. “Ce n’est peut-être pas la meilleure solution”, reconnaît le bourgmestre Fabrice Cumps (PS). Dommage quand on sait que la région bruxelloise compte beaucoup sur ce type ce dispositif.

La commune a aussi collecté les retours des habitants suite à cette action. Retours qui pour la peine sont plutôt sceptiques. Les riverains interrogés ne notent pas une nette amélioration sur tous les points ciblés par l’action. Beaucoup d’effort pour pas grand-chose donc ? Selon la commune, c’était un premier teste de la méthode. “On n’est pas revenu vers les riverains avec un ton triomphal. Ça nous a déjà montré que l’on pouvait décloisonner les services et travailler plus efficacement ensembles. Ça a l’air d’aller de soi, mais ce n’était pas le cas,” note le bourgmestre qui compte réitérer l’expérience ailleurs à Anderlecht. Cureghem, va-t-il être délaissé maintenant ? L’ouverture d’une antenne de quartier (qui concentre plusieurs services communaux chaussés de Mons) et le recrutement des quelques renforts devraient pérenniser, du moins en partie le dispositif.

”On n’a clairement pas assez d’agents”

Reste le problème du budget. Reforger les effectifs quelque part va de pair avec un turn-over plus fort des agents pour ne pas délaisser non plus les autres quartiers. “On n’a pas constaté d’aggravation de la situation ailleurs pendant le MMM même si aucune donnée ne nous permet de l’assurer. On a essayé de s’organiser au mieux” note l’échevin Alain Kestemont. Quelques embauches sont prévues pour pérenniser le dispositif à Cureghem notamment de balayeur. Concernant le service prévention (gardiens de la paix et éducateurs de rue) les budgets sont plus serrés. “On aura soulagé le quartier, mais on n’a clairement pas assez d’agents” reconnaît l’échevin. La commune constate que beaucoup de problèmes sont liés à des habitants du quartier qui ne respectent pas leurs voisins, “pas tous évidements” précise le bourgmestre. Pour les problèmes de propreté, il y avait donc peu de chance de voir les problèmes se délocaliser contrairement au deal. Suite à ce programme les riverains demandent toujours principalement plus de présence policière. 100 nouveaux policiers sont prévus d'ici 2024. Trente sont déjà engagés.

Sur le trajet de la conférence de presse où la commune annonçait ses résultats, nos confrères de BX1 se sont fait agresser à Clemenceau, en plein cœur du périmètre du MMM. Il reste du chemin à faire…