Une personne décédée dans l'incendie d'une maison de repos à Evere ce mercredi soir

Les services de secours ont été alertés vers 20h30. Le feu s'était déclaré dans une chambre au deuxième étage du bâtiment. En raison du dégagement de fumée, les troisième et quatrième étages ont été partiellement évacués.

Seules les personnes qui avaient respiré de la fumée ou qui étaient angoissées ont été évacuées, selon le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Les autres résidents ont pu rester dans leur chambre, fenêtres ouvertes." Au total, une personne a perdu la vie et 17 ont été incommodées par la fumée. Quinze d'entre elles ont pu être soignées sur place via un poste médical avancé, les deux autres ayant été emmenées à l'hôpital. "Il s'agit d'un membre du personnel et d'un inspecteur de la police locale Bruxelles Nord (Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode)", ajoute le porte-parole des pompiers. "Nous voulons les remercier pour leur aide et leur souhaitons un prompt rétablissement."