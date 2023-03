Accord trouvé entre la région et le port pour la salle de conso de drogues, un bail courant jusque 2092

Le dossier avance pour le centre d’accueil intégré pour usagers de drogues régional, qui doit ouvrir sur un terrain du port de Bruxelles en 2026. 5 000 mètres carrés destinés à l’accompagnement social, aux soins, et également à la consommation de drogues dures dans un cadre sécurisé, avec notamment 1 000 mètres carrés sur le terrain du Port. C’est à cet égard que la Région bruxelloise et le Port ont conclu, ce mercredi 8 mars, un bail emphytéotique, ce qui signifie la Région se doit de gérer et améliorer le bien. L’accord court jusqu’au 31 janvier 2092 à minuit, soit une durée de 68 ans, dix mois et 23 jours.