La Ville de Bruxelles inaugure son nouveau centre administratif, doté du futur “plus beau rooftop d’Europe” (PHOTOS)

L’accent est mis sur l’ergonomie des espaces, y compris les bureaux d’accueil au rez-de-chaussée. Des salles d’étude avec wifi vont également être disponibles pour 100 étudiants en fonction des périodes de blocus, en dehors des horaires de bureaux, à partir du 2 mai. Au centre, un atrium cylindrique abrite des ascenseurs donnant accès à tous les étages.

Le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles en images

En toiture, les visiteurs pourront bénéficier d’une vue panoramique sur Bruxelles – “la plus belle d’Europe”, ose l’exploitant – accessible depuis un restaurant qui ouvrira ses portes, le midi, aux fonctionnaires d’ici le début de l’été et d’ici la rentrée, en soirée, au public. Baptisé 58, ce restaurant offrira entre 150 et 200 couverts. Sa cuisine sera distillée par la société Les Filles.

Voici à quoi pourrait ressembler le restaurant situé au 8e étage du Brucity. Il s'agit ici d'un avant-projet soumis à modification. ©MICHEL PENNEMAN

Le bâtiment abrite un parking public de 458 places et un parking pour le personnel de 109 places.

Le déménagement de l’administration a été accompagné d’une vaste opération de modernisation/simplification des services aux citoyens notamment grâce à une dématérialisation des procédures. Selon le bourgmestre Philippe Close, l’équivalent de 6 km de documents administratifs ont été digitalisés. Quelque 7,7 km d’autres documents papier ont été soit détruits, soit archivés dans le sous-sol.

Brucity a été conçu sur le mode passif par un groupement d’architectes (l’Atelier Bruno Albert, Archi + I et Pierre Lallemand). Il a été construit par AG Real Estate sur le site de l’ex-Parking 58. AG Real Estate reste propriétaire du bâtiment pendant 25 ans moyennent une redevance de 5,2 millions d’euros par an payée par la Ville de Bruxelles. À la 26e année, la Ville de Bruxelles deviendra propriétaire du Brucity, pas le parking sous-terrain qui restera propriété d’Interpaking, détenu à 51 % par AG Real Estate.