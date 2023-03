Les Schtroumpfs participeront aux Journées bruxelloises de l'eau du 19 au 26 mars

Plus de 60 activités autour du thème de l'or bleu seront organisées dans la capitale à l'occasion des septièmes Journées bruxelloises de l'eau, a annoncé Bruxelles Environnement dans un communiqué jeudi. Du 19 au 26 mars, l'opération mise en place par Coordination Senne et Bruxelles Environnement visera à sensibiliser les Bruxellois à la place de l'eau dans leur ville et leur permettra de profiter de ses différentes facettes.