Six auteurs en flagrants délits de vol arrêtés en un week-end dans le quartier Nord

Pendant cette même opération, des particuliers interpellent les policiers en patrouille et leur signalent la présence d’un individu armé d’un grand couteau menaçant les passants dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Une fois sur place, l’équipe de police constate la présence d’un particulier criant et brandissant un couteau en direction des personnes présentes à proximité. L’individu a été arrêté et l’arme saisie. Après audition le suspect a été relaxé. L’enquête est en cours

Ce dimanche 19 février, deux individus ont également été interpellés par les policiers de la Zone de Police Bruxelles Nord en flagrant délit de vol. Lors d’une patrouille au niveau de la gare du Nord, les policiers ont remarqué un couple tentant, une première fois, de voler dans un sac à dos. Les policiers ont donc décidé de suivre les individus. Le couple a continué de suivre la victime dans la gare du Nord. Après quelques minutes, un des suspects s’est emparé d’un téléphone qui se trouvait dans le sac à dos de la victime, sans que celle-ci ne s’en rende compte. Le deuxième suspect est resté en retrait de façon à couvrir les arrières de son complice. Les policiers de la Brigade de Sécurisation du Transport ont alors procédé à l’arrestation du couple. Le téléphone a été restitué à la victime. Les deux suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Ils ont reçu une citation directe et devront passer devant le tribunal correctionnel.