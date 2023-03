TikTok - parlement bruxellois et gouvernement de la FWB compte aussi interdire l'appli TikTok

Dans un même temps, la RTBF annonce que le parlement bruxellois va imiter le gouvernement de la FWB, une note sera proposée en bureau élargi, mercredi prochain, avance le président du parlement, Rachid Madrane (PS).

L'interdiction durera six mois avant d'être ré-évaluée et concerna tous les appareils appartiennent et servent au public.