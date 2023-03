Cette commission spéciale du parlement bruxellois a été mise sur pied, notamment, pour tenter d'y voir plus clair sur la stratégie d'influence d'Uber dans la capitale belge, dans le contexte de la réforme du plan taxi adoptée il y a quelques mois. Une enquête menée par un consortium international de journalistes sur les "Uber files" a révélé l'existence de contacts entre Uber et le gouvernement bruxellois pour préparer celle-ci, et en particulier entre Mark MacGann et l'ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit).

Comme une série d'acteurs du secteur des taxis, des limousines, et des plate-formes, l'ex-lobbyiste d'Uber a déjà été" entendu. Il a précisé n'avoir rencontré Pascal Smet qu'à deux reprises à son cabinet, à l'époque où celui-ci planchait sur la réforme du plan taxis. Les administrations et les (anciens) ministres concernés, entre autres, doivent encore être auditionnés.