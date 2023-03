La zone de police locale a été épaulée dans cette opération par une zone voisine, celle de Bruxelles-Nord. "Pas moins de 110 policiers ont participé à cette opération coordonnée. Douze suspects ont été interrogés, des mineurs et des majeurs, des hommes et des femmes. Deux majeurs ont été mis à la disposition du juge d'instruction, qui les a ensuite placés sous mandat d'arrêt, et six mineurs ont été mis à la disposition du juge de la jeunesse", a expliqué la zone de police Bruxelles-Ouest.

D'après celle-ci, il s'agit de faits d'extorsion d'argent. "Les infractions commises sont caractérisées par une extrême violence. Les victimes ont rencontré des suspectes de sexe féminin, mais ont été accueillies sur le lieu de rendez-vous par un suspect de sexe masculin. Ce dernier vidait le compte bancaire des victimes via l'application bancaire sur leur smartphone ou via leur carte bancaire", a-t-elle expliqué."Les membres de ce gang urbain, âgés entre 15 et 19 ans, n'étaient pas connus de la justice avant de commencer leurs activités délinquantes en 2022", a-t-elle précisé. Quant aux perquisitions, elles se sont déroulées "dans le calme" et ont permis la saisie "d'un pistolet d'alarme, de cartes d'identité de victimes et d'autres éléments de preuve liés aux faits", a déclaré la police.